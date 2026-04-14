Лига арабских государств: что это, цели, состав и структура

Совет по совместной обороне, где участвуют министры иностранных дел и обороны всех стран-членов. Его задача — координация обороны и выработка совместных решений в этой области. Этот Совет собирается по необходимости — он не управляет армиями, а лишь координирует их действия. Создан в 1950 году после подписания странами ЛАГ Договора о совместной обороне и экономическом сотрудничестве. В ст. 2 этого договора сказано, что нападение на одного члена ЛАГ страны Лиги расценивают как нападение на всех. «Поэтому, в соответствии с правом на самооборону, индивидуально и коллективно, они обязуются незамедлительно прийти на помощь государству или государствам, против которых совершен такой акт агрессии, и немедленно предпринять, индивидуально и коллективно, все доступные шаги, включая применение вооруженной силы, для отражения агрессии и восстановления безопасности и мира», — сказано в документе.