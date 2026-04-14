Лига арабских государств: что это, цели, состав и структура

Что нужно знать о Лиге арабских государств.
Лига арабских государств (ЛАГ) — региональная международная организация преимущественно арабских стран Ближнего Востока и Африки. Основана 22 марта 1945 года в Каире, штаб-квартира расположена там же на площади Тахрир. В ней участвуют 22 государства.
История создания Лиги арабских государств.
ЛАГ была сформирована под влиянием идей панарабизма — влиятельной в 1930—1950-х годах идеологии, постулировавшей необходимость политического освобождения и объединения всех арабоязычных государств. В основе ЛАГ — Александрийский протокол, который подписали 7 октября 1944 года в египетском городе Александрия пять арабских государств: Египет, Ирак, Ливан, Сирия, Трансиордания (ныне — Иордания). Этот документ стал результатом двухмесячной работы предварительного комитета так называемой генеральной арабской конференции, куда вошли представители пяти стран.
Александрийский протокол состоит из пяти небольших разделов. В первом из них обозначена цель сформировать Лигу арабских государств; одна из ее задач — координация политических планов арабских стран, их сотрудничество и защита независимости и суверенитета.
22 марта 1945 года в Каире был подписан Пакт (или Устав) Лиги арабских государств. Его приняли лидеры семи арабских стран (заключили в Каире их представители): король Египта Фарук I, король Ирака Фейсал II, король Йемена Яхья бен Мухаммед Хамид-ад-Дин, президент Ливана Бишара эль-Хури, король Саудовской Аравии Абдул-Азиз Аль Сауд, президент Сирии Шукри аль-Куатли, эмир Трансиордании Абдалла ибн Хусейн.
Цели и задачи Лиги арабских государств.
Цели и задачи ЛАГ закреплены в ее Уставе, принятом в 1945 году. В нем 20 статей и три приложения.
В ст. 2 сказано, что цель Лиги — это укрепление отношений между ее участниками, координация их политики с целями сотрудничества и защиты независимости и суверенитета, а также общее внимание к делам и интересам арабских стран. Сотрудничество развивается по шести направлениям:
Экономика и финансы — в том числе торговые отношения, таможня, валюта, сельское хозяйство, промышленность.
Коммуникации — в том числе железные и автомобильные дороги, авиация, судоходство, телеграф, почта.
Культура.
Гражданство, паспорта, визы, исполнение судебных решений, экстрадиция преступников.
Социальные вопросы.
Здравоохранение.
ЛАГ — это площадка, на которой арабские страны могут координировать свою политику, но не надгосударственный орган и не международная организация по типу Евросоюза, которой страны делегируют часть своего суверенитета.
Почему была создана Лига арабских государств.
ЛАГ появилась в последние месяцы Второй мировой войны. Причины создания Лиги арабских государств коренились в опасениях, что после войны начнется новый виток колониального передела территорий.
Кроме того, на фоне усилий по созданию на Ближнем Востоке еврейского государства Израиль создатели ЛАГ видели своей целью поддержку Палестины. Этому посвящено Приложение 1 ее Устава — там, в частности, сказано, что существование и независимость Палестины «в юридическом смысле не могут быть поставлены под сомнение так же, как и независимость других арабских стран», и что члены ЛАГ должны принять в свои ряды представителя Палестины.
В 1945 году речь шла об укреплении и координации политических, экономических, социальных и культурных программ стран — членов ЛАГ, а также об урегулировании их споров друг с другом или с третьими государствами. В 1950 году члены Лиги подписали соглашение о совместном оборонном и экономическом сотрудничестве, которое предполагает еще и военную координацию между ними.
Состав Лиги арабских государств.
В состав Лиги арабских государств входит 22 страны. Государства-основатели в 1945 году: Египет, Ирак, Йемен, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия, Трансиордания (ныне Иордания). Йемен с 1967 по 1990 год был разделен, и в ЛАГ присутствовали представители обоих режимов.
Позднее к Лиге присоединились следующие страны:
Ливия — 1953 год;
Судан — 1956 год;
Тунис и Марокко — 1958 год;
Кувейт — 1961 год;
Алжир — 1962 год;
Бахрейн, Катар, ОАЭ, Оман — 1971 год;
Мавритания — 1973 год;
Сомали — 1974 год;
Организация освобождения Палестины (ООП, ныне Палестина) — 1976 год;
Джибути — 1977 год;
Коморские острова — 1993 год.
Как устроена Лига арабских государств: органы и управление.
ЛАГ делает акцент на равноправии стран-членов и обладает многоуровневой структурой, где у каждого государства, вне зависимости от числа представителей, есть один голос.
Структура органов Лиги следующая:
Саммиты ЛАГ — встречи лидеров государств Лиги, проходят примерно раз в год. Первый саммит состоялся в 1964 году в Каире, к 2025 году состоялись 34 плановых саммита и 13 внеочередных. Для принятия большинства решений необходим консенсус.
Совет Лиги — высший орган, который решает ключевые вопросы и принимает резолюции. Его заседания проходят два раза в год (обычно на уровне министров иностранных дел), но возможны и внеочередные встречи — если на то будут запросы минимум от двух государств ЛАГ. У каждой страны в Совете есть один голос, а решения, принятые большинством, обязательны только для тех стран, которые за них проголосовали.
Генеральный секретариат во главе с генеральным секретарем. Он отвечает за выполнение решений Совета Лиги и действует постоянно. Совет назначает генсекретаря, а тот — своих заместителей и других должностных лиц в секретариате. Генсекретарь имеет ранг посла, который представляет ЛАГ на международном уровне, а его заместители выступают как полномочные министры. За всю историю Лиги у нее было восемь генеральных секретарей, в марте 2026 года был назначен девятый — бывший глава МИД Египта Фахми Набиль. В целом генсекретарями ЛАГ были в основном представители Египта, исключение — представитель Туниса Шадли Клиби, который занимал этот пост с 1979 по 1990 год.
Совет по совместной обороне, где участвуют министры иностранных дел и обороны всех стран-членов. Его задача — координация обороны и выработка совместных решений в этой области. Этот Совет собирается по необходимости — он не управляет армиями, а лишь координирует их действия. Создан в 1950 году после подписания странами ЛАГ Договора о совместной обороне и экономическом сотрудничестве. В ст. 2 этого договора сказано, что нападение на одного члена ЛАГ страны Лиги расценивают как нападение на всех. «Поэтому, в соответствии с правом на самооборону, индивидуально и коллективно, они обязуются незамедлительно прийти на помощь государству или государствам, против которых совершен такой акт агрессии, и немедленно предпринять, индивидуально и коллективно, все доступные шаги, включая применение вооруженной силы, для отражения агрессии и восстановления безопасности и мира», — сказано в документе.
Экономический и социальный совет. Его задачи — содействовать экономическому и социальному развитию стран арабского мира и координировать работу учреждений, созданных в рамках ЛАГ (Арабский фонд экономического и социального развития, Арабский валютный фонд, Арабская организация сельскохозяйственного развития, Арабский совет труда и Совет арабского единства). Действует вместо Экономического совета, который был учрежден договором 1950 года.
Две категории специализированных комитетов: 1) постоянные для помощи в работе Совета Лиги (по политическим, экономическим, социальным и другим вопросам); 2) временные под конкретные задачи (их распускают после того, как они выполняют свой мандат). Также есть Арабский комитет по правам человека — его сформировали в 2009 году для контроля за тем, как выполняются условия Арабской хартии по правам человека, принятой Советом ЛАГ в 2004 году.
Какую роль играет ЛАГ и за что ее критикуют.
Лига играет ключевую роль при координации подходов арабских стран. Она выступает платформой для обсуждения и урегулирования конфликтов, продвижения экономического и культурного сотрудничества. По оценке российских востоковедов, ЛАГ сыграла заметную роль в урегулировании споров между ее членами, но превратиться в действенный инструмент управления региональными процессами так и не смогла. Лига существует в большей степени как политический форум, а не организация, чьи решения обязательны для всех (они обязательны только для тех стран, кто за них проголосовал).
Кроме того, между странами ЛАГ существует ряд противоречий, которые мешают им сформировать единый подход к ряду международных проблем, в том числе на Ближнем Востоке. Пример — дипломатический кризис вокруг Катара, который продлился с 2017 по 2021 год. Все началось с публикации в катарских СМИ заявлений якобы от лица эмира страны в поддержку Ирана и ХАМАС; из-за этого отношения с ним разорвали Бахрейн, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия — они отозвали своих дипломатов, выдворили катарских граждан, прекратили с ним авиасообщение. Остальные страны ЛАГ придерживались нейтралитета и старались наладить между сторонами контакт.
Катару выдвинули 13 требований — в частности, прекратить отношения с Ираном и закрыть совместное с ним газовое месторождение. В 2021 году саммит ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива), куда входят шесть монархий Персидского залива, решил блокаду Катара отменить; выдвинутые требования Доха так и не выполнила.
Вопросы и ответы о ЛАГ.
Кто входит в ЛАГ?
В ЛАГ входит 22 государства: основатели — Египет, Ирак, Йемен, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия, Трансиордания (ныне Иордания); другие арабские страны, которые присоединились позже, — Ливия, Судан, Тунис, Марокко, Кувейт, Алжир, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Оман, Мавритания, Палестина. В него также вошли три государства Восточной Африки, испытавшие на себе сильное влияние арабского языка и культуры — Сомали, Джибути и Коморские острова.
Почему штаб-квартира в Каире?
Именно в Каире 22 марта 1945 года был подписан Пакт о создании Лиги.
Есть ли у ЛАГ единая армия?
Нет, у Лиги нет собственной постоянной военной структуры с единым командованием. В 2015 году президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявлял, что страны ЛАГ договорились создать объединенные вооруженные силы численностью до 40 тыс. человек, однако инициативу так и не воплотили. В марте 2026-го замгенсекретаря ЛАГ Хусам Заки заявил, что в Лиге вернулись к обсуждению этой идеи.
Чем ЛАГ отличается от ОИС?
Организация исламского сотрудничества (ОИС) — это международная организация исламских стран, куда входит 57 государств. Это страны с мусульманским большинством — в отличие от ЛАГ, в ОИС участвуют и неарабские страны — например, Индонезия, Иран, Пакистан, Турция. Исходя из этого география ОИС гораздо шире — она объединяет Азию, Африку и Европу, в то время как ЛАГ — Ближний Восток и Африку. В случае ЛАГ общий знаменатель — арабская культура, в случае ОИС — исламская религия. Все 22 страны ЛАГ входят в ОИС.
Обязательны ли решения ЛАГ для всех членов?
Ключевые решения принимает Совет ЛАГ, где у каждого государства есть по одному голосу. Решения обязательны только для государств, которые за них проголосовали.