Связь нового поколения: пять вопросов о 6G

В 2032 году в России может появиться связь нового поколения 6G. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по телекоммуникациям Евгения Швецова, как это повлияет на пользователей.
Вопрос 1.
Что такое «связь нового поколения»?
Связь нового поколения прежде всего означает более высокую скорость работы мобильной сети и, самое главное, интеграцию в систему умного города. Что это значит простыми словами? Это значит, что связь нового поколения, то есть 6G, будет полностью обеспечивать работу умных устройств с минимальной долей вероятности сбоя из-за перегрузки сети. Это и беспилотный транспорт, и умные колонки, и системы ЖКХ.
С развитием 6G появится тактильный интернет (это технология цифровой связи, позволяющая передавать осязательные ощущения, то есть прикосновения, давление, вибрацию, температуру и даже текстуру поверхностей через сеть в режиме реального времени) и устройства, поддерживающие голографическую связь. Связь нового поколения обеспечит сигналом те точки, где ранее не было сигнала, за счет интеграции наземных сетей с низкоорбитальными спутниками.
Вопрос 2.
Как часто появляется следующее поколение связи?
Приблизительно на разработку и подготовку необходимой инфраструктуры по всему миру уходит около 10 лет. Так было и в прошлый раз, когда нам презентовали связь 5G, которой мы успешно пользуемся с 2019 года. А 6G обещают реализовать в 2030-х.
Но не стоит думать, что через 5−6 лет связь нового поколения будет везде: сейчас выделены средства лишь на подготовку документации (это длительный процесс), а с учетом того, что в некоторых регионах до сих пор недоступна связь 5G, о повсеместном внедрении в эти сроки пока говорить не приходится.
Вопрос 3.
Повлияет ли внедрение связи нового стандарта на стоимость тарифов?
Безусловно, ведь стоимость мобильной связи и так растет ежегодно в связи с необходимостью обновления инфраструктуры операторов, расширения функционала. В этом случае ситуация будет аналогичной, ведь для интеграции связи нового поколения требуется масштабная работа и очень большие ресурсы.
Вопрос 4.
В каких странах могут первыми реализовать технологии 6G?
Сказать сложно, но если отталкиваться от информации в открытых источниках, то в некоторых государствах уже создается технологическая база для ее внедрения. Это такие страны, как Япония, Китай, Южная Корея и США. У них переход на 6G может состояться к 2029 году.
Вопрос 5.
Повлияет ли появление 6G на количество операторов и провайдеров?
Если отталкиваться от текущей ситуации в сфере, то можно предположить, что не все смогут позволить себе такой переход, а значит, число небольших компаний, обеспечивающих связь, значительно сократится. В целом сокращение числа операторов в нашей стране — это старая тенденция, поэтому ничего экстраординарного случиться не должно.
Справка.
По данным аналитиков, в 2026 году эксперты ожидают дальнейшего повышения абонентской платы — в диапазоне 15−20 процентов. На это повлияли необходимость обновления оборудования, растущее потребления трафика и законы о хранении данных.
