Один взрослый и трое детей погибли в ДТП с грузовиком в Пензенской области

Четверо человек, включая троих детей, погибли в результате ДТП с участием грузовика в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции.
«Произошло столкновение двух транспортных средств, автомобиля “ВАЗ-2112” и автомобиля “КАМАЗ” в составе с полуприцепом “Тонар”, — говорится в сообщении.
Согласно источнику, инцидент произошел вечером 14 апреля на федеральной автодороге М5 «Урал» в Кузнецком районе. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и три несовершеннолетних пассажира скончались на месте. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
