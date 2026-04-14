Один взрослый и трое детей погибли в ДТП с грузовиком в Пензенской области

В Пензенской области произошло столкновение грузовика и легкового авто на трассе М5 «Урал», четыре человека погибли.

Источник: Комсомольская правда

Четверо человек, включая троих детей, погибли в результате ДТП с участием грузовика в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции.

«Произошло столкновение двух транспортных средств, автомобиля “ВАЗ-2112” и автомобиля “КАМАЗ” в составе с полуприцепом “Тонар”, — говорится в сообщении.

Согласно источнику, инцидент произошел вечером 14 апреля на федеральной автодороге М5 «Урал» в Кузнецком районе. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и три несовершеннолетних пассажира скончались на месте. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что в Ростовской области три человека погибли и четверо пострадали в результате ДТП с участием бензовоза с четырьмя легковыми автомобилями. Авария привела к возгоранию спецтехники, площадь пожара достигла 200 кв. м.