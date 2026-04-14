Тренер ЦСКА Никитин считает равной серию плей-офф КХЛ с «Авангардом»

Ранее ТАСС сообщал, что ЦСКА со счетом 3:1 дома обыграл «Авангард» в четвертом матче противостояния. Счет в серии стал 3−1 в пользу омской команды.
«Я не скажу, что счет по игре, но сегодня парни сыграли на победу, чего не хватило в предыдущей игре. Достаточно равная серия, за исключением первого матча, мы неправильно вошли в серию. Соперник очень серьезный, это как раз очень хороший момент для роста команды и молодых парней», — отметил Никитин.
«Мы знаем своих лидеров и потенциальных лидеров. Может, они не проводят феноменальный раунд, но они однозначно получают опыт. Глобально задача очень непростая, локально она очень понятна. Была сегодняшняя игра, есть следующая игра», — добавил главный тренер ЦСКА.
Наставник «Авангарда» Ги Буше отметил хорошую игру вратаря ЦСКА Дмитрия Гамзина в четвертом матче серии. «Если бы нам сказали перед началом серии, что после четырех матчей счет будет 3−1 в нашу пользу, мы бы все согласились. Тяжелый матч, как и вся серия, я в каждой серии жду семь матчей. Мы смогли выиграть одну игру на выезде и возвращаемся домой», — сказал Буше.
Пятый матч серии до четырех побед пройдет 16 апреля в Омске.