Венедиктову грозит штраф за участие в нежелательной организации

«В суд поступил протокол об административном правонарушении, составленный по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ) в отношении Венедиктова», — сказали в суде. Заседание по этому делу назначено на 14 мая, на 11:00 мск. Суть претензий к журналисту пока неизвестна. Ему грозит штраф на сумму до 15 тыс. рублей.