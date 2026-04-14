Венедиктову грозит штраф за участие в нежелательной организации

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Протокол за участие в нежелательной организации составлен против бывшего главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова (признан иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в Черемушкинском суде Москвы.
«В суд поступил протокол об административном правонарушении, составленный по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ) в отношении Венедиктова», — сказали в суде. Заседание по этому делу назначено на 14 мая, на 11:00 мск. Суть претензий к журналисту пока неизвестна. Ему грозит штраф на сумму до 15 тыс. рублей.
Венедиктов возглавлял «Эхо Москвы» с 1998 по 2022 год. В апреле 2022 года Минюст внес его в реестр иноагентов. В том же году радиостанция была ликвидирована по решению совета директоров.
Позже на территории Германии было создано интернет-издание и радио «Эхо». В 2025 году Генпрокуратура признала его нежелательно организацией.