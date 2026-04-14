Путин утвердил герб, флаг и знамя Всероссийского казачьего общества

Президент России Владимир Путин учредил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества.

Президент России Владимир Путин учредил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества. Указ опубликован на портале правовых актов.

В указе говорится, что герб «представляет собой фигурный лазоревый щит с главной фигурой в виде серебряного двуглавого орла, поднявшего распущенные крылья, увенчанного двумя малыми коронами и — над ними — одной большой короной, соединенными лентой. В лапах орла — насеки с двуглавыми орлами в навершиях, положенные в косой крест и перевитые лазоревой с серебряной каймой лентой. На груди орла, в фигурном червленом щите, — серебряный всадник — Святой Георгий в лазоревом плаще, на серебряном коне под червленым седлом, обращенный влево и поражающий копьем опрокинутого навзничь и попранного конем зеленого дракона».

На знамени синего цвета находится одноцветное серебристое изображение фигуры двуглавого орла, поднявшего распушенные крылья, в верхней части рамки есть надпись «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА».

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище синего цвета, в центре него находится малый герб Всероссийского казачьего общества.

Атаманом Всероссийского казачьего общества с ноября 2023 года является Виталий Кузнецов.

Также глава государства подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Северо-Западного войскового казачьего общества.