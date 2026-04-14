В Москву на Менделеевскую олимпиаду первой прибыла сборная Вьетнама

Менделеевская олимпиада проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Организаторами турнира выступают химический факультет МГУ и Фонд Мельниченко. Состязание юных химиков состоит из трех туров: двух теоретических и одного практического. В 2024 году международный турнир сильнейших молодых химиков проходил в Китае, а в 2025 году — в Бразилии. На ММО-59 в бразильском Белу-Оризонти все 10 участников российской сборной завоевали золотые медали, что стало рекордом для команды.