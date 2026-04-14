В Москву на Менделеевскую олимпиаду первой прибыла сборная Вьетнама

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сборная Вьетнама первой среди иностранных участников прибыла в российскую столицу для участия в 60-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии (ММО-60). Борт с юными химиками приземлился в Шереметьеве, сообщили ТАСС в оргкомитете олимпиады.
Делегация Вьетнама состоит из четырех школьников и двух руководителей сборной.
«Сборная Вьетнама приземлилась в Шереметьево. Это первая иностранная команда, прибывшая на юбилейную, 60-ю Международную Менделеевскую олимпиаду школьников по химии. Церемония открытия ММО-60 состоится в Москве 16 апреля», — сообщили ТАСС в оргкомитете.
Турнир пройдет в Москве 15−23 апреля. Ранее организаторы сообщали о том, что в юбилейном состязании ожидается участие около 40 стран.
Менделеевская олимпиада проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Организаторами турнира выступают химический факультет МГУ и Фонд Мельниченко. Состязание юных химиков состоит из трех туров: двух теоретических и одного практического. В 2024 году международный турнир сильнейших молодых химиков проходил в Китае, а в 2025 году — в Бразилии. На ММО-59 в бразильском Белу-Оризонти все 10 участников российской сборной завоевали золотые медали, что стало рекордом для команды.
ММО — одна из самых сложных и авторитетных предметных олимпиад мира. Она является правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по химии, состязание сохранило нумерацию с 1967 года.