В Дагестане учтут опыт Оренбуржья при распределении выплат после подтоплений

МАХАЧКАЛА, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Дагестана при распределении компенсаций пострадавшим от наводнений будут ориентироваться на опыт Оренбургской области, пережившей подобную ситуацию два года назад. Об этом на встрече с журналистами, блогерами и представителями общественности в Махачкале заявил глава региона Сергей Меликов.
«К нам для оказания помощи приехала большая группа из Оренбургской области. У них тоже два года назад были подтопления. И столкнулись с теми же проблемами, с которыми столкнулись мы. Там была наработана некая методика, в том числе во взаимодействии с правоохранительными органами, надзорными органами, судебными инстанциями. Мы хотим взять их методики и использовать у нас. Задача и там была поставлена как и нам, верховный главнокомандующий сказал: все пострадавшие должны получить компенсационные выплаты. Наши коллеги из Оренбургской смогли сделать так, чтобы все заявки практически были утверждены», — сказал Меликов.
По его словам, в Оренбургской области объемы подтоплений были гораздо больше, чем в Дагестане. «Объемы там были выше, чем у нас, по количеству пострадавших и по площадям», — добавил глава региона.
Ранее сообщалось, что благотворительные организации собрали более 700 млн рублей для пострадавших от подтоплений жителей Дагестана. Спикер регионального парламента Заур Аскендеров заявил, что в пострадавшем от подтоплений поселке Мамедкала восстановит 20 домов, а депутат Народного собрания выделил более 330 млн рублей.