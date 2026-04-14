Всероссийский космический диктант вызвал интерес более 500 тыс. человек

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Более 500 тыс. человек проявили интерес к Всероссийскому космическому диктанту, который прошел 12 апреля в смешанном формате: центральной площадкой стал Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, к участию также можно было подключиться онлайн. Диктант до конца прошли 30 тыс. человек, ответивших на все 30 вопросов о легендах отечественной космонавтики, жизни и работе на орбите Земли и астрономии, сообщили организаторы.
«Всероссийский космический диктант — ежегодное масштабное образовательное мероприятие, направленное на воспитание у молодежи чувства гордости за достижения России в освоении космического пространства и научной отрасли. Уже восьмой по счету диктант состоялся 12 апреля в смешанном формате. Центральной площадкой стал Центр “Космонавтика и авиация” на ВДНХ, также все желающие могли подключиться онлайн», — говорится в сообщении.
Вопросы участникам зачитывали государственные и общественные деятели, космонавты, ученые и специалисты ракетно-космической отрасли, а также члены экипажа Международной космической станции. В частности, к проекту присоединились заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, народные артисты России Владимир Машков и Ильдар Абдразаков.
Победители диктанта получат наручные часы космической тематики российской марки «Штурманские», а главный приз — копию часов Юрия Гагарина, которые были с ним в полете 12 апреля 1961 года. Имена победителей объявят на следующей неделе, награждать их будет автор и ведущий диктанта, президент Центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин.
По телемосту к центральной площадке подключились образовательные учреждения, космические школы и детские центры из Калининградской области, Республики Крым, Краснодарского края, Республики Северная Осетия — Алания, Саратовской и Новгородской областей, а также Байконура. «Мы рады, что из года в год наше мероприятие привлекает тысячи участников — места на центральную площадку разлетаются за полчаса», — приводятся в сообщении слова Юрчихина.
Организатором мероприятия выступил Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ при поддержке госкорпорации «Роскосмос». Диктант также проходит при поддержке Десятилетия науки и технологий.