Всероссийский космический диктант вызвал интерес более 500 тыс. человек

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Более 500 тыс. человек проявили интерес к Всероссийскому космическому диктанту, который прошел 12 апреля в смешанном формате: центральной площадкой стал Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, к участию также можно было подключиться онлайн. Диктант до конца прошли 30 тыс. человек, ответивших на все 30 вопросов о легендах отечественной космонавтики, жизни и работе на орбите Земли и астрономии, сообщили организаторы.