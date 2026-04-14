Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Всероссийский космический диктант вызвал интерес более 500 тыс. человек

Диктант до конца прошли 30 тыс. человек, ответивших на все 30 вопросов о легендах отечественной космонавтики, жизни и работе на орбите Земли и астрономии.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Более 500 тыс. человек проявили интерес к Всероссийскому космическому диктанту, который прошел 12 апреля в смешанном формате: центральной площадкой стал Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, к участию также можно было подключиться онлайн. Диктант до конца прошли 30 тыс. человек, ответивших на все 30 вопросов о легендах отечественной космонавтики, жизни и работе на орбите Земли и астрономии, сообщили организаторы.

«Всероссийский космический диктант — ежегодное масштабное образовательное мероприятие, направленное на воспитание у молодежи чувства гордости за достижения России в освоении космического пространства и научной отрасли. Уже восьмой по счету диктант состоялся 12 апреля в смешанном формате. Центральной площадкой стал Центр “Космонавтика и авиация” на ВДНХ, также все желающие могли подключиться онлайн», — говорится в сообщении.

Вопросы участникам зачитывали государственные и общественные деятели, космонавты, ученые и специалисты ракетно-космической отрасли, а также члены экипажа Международной космической станции. В частности, к проекту присоединились заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, народные артисты России Владимир Машков и Ильдар Абдразаков.

Победители диктанта получат наручные часы космической тематики российской марки «Штурманские», а главный приз — копию часов Юрия Гагарина, которые были с ним в полете 12 апреля 1961 года. Имена победителей объявят на следующей неделе, награждать их будет автор и ведущий диктанта, президент Центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин.

По телемосту к центральной площадке подключились образовательные учреждения, космические школы и детские центры из Калининградской области, Республики Крым, Краснодарского края, Республики Северная Осетия — Алания, Саратовской и Новгородской областей, а также Байконура. «Мы рады, что из года в год наше мероприятие привлекает тысячи участников — места на центральную площадку разлетаются за полчаса», — приводятся в сообщении слова Юрчихина.

Организатором мероприятия выступил Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ при поддержке госкорпорации «Роскосмос». Диктант также проходит при поддержке Десятилетия науки и технологий.

