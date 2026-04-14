WSJ: Европа разрабатывает план содействия судоходству в Ормузе без участия США

Страны Европы намерены разработать план создания широкой коалиции по содействию судоходству через Ормузский пролив.

Источник: Комсомольская правда

Страны Европы разрабатывают план создания широкой коалиции без участия США, направленной на содействие беспрепятственному судоходству через Ормузский пролив. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

«Европейские страны разрабатывают план создания широкой коалиции, включая отправку миноразведочных и других военных судов», — говорится в материале.

Уточняется, что данный план будет разработан только после окончания войны на Ближнем Востоке с исключением США. При этом, согласно источнику, он может включать в себя участие Германии, которая публично высказывалась против любого военного вмешательства в регионе.

Ранее KP.RU сообщал, что США начали блокаду Ормузского пролива. Американские военные ведут контроль за судами, которые направляются в порт Ирана или выходят оттуда.

