Госдеп: Израиль, США и Ливан согласились на начало прямых переговоров

Израиль, США и Ливан согласовали время и место прямых переговоров.

Источник: Комсомольская правда

В Госдепе США заявили, что Израиль, США и Ливан согласились начать прямые переговоры. Об этом сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт по итогам трехсторонних консультаций.

По его словам, стороны уже договорились о запуске диалога и согласовали организационные детали. Однако другие подробности пока не раскрываются.

«Все стороны согласились начать прямые переговоры, согласовав время и место», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Израиль также подтвердил свою приверженность прямых переговорам. Еврейское государство согласилось с позицией, согласно которой все оставшиеся между странами вопросы нужно решать путем переговоров. В первую очередь, чтобы достичь прочного мира.

Тем временем в Совете безопасности РФ предупредили, что США могут использовать переговоры как прикрытие для подготовки военной операции против Ирана. В ведомстве отметили, что Пентагон продолжает наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке. В том числе перебрасывает десантные подразделения и усиливает морскую группировку.