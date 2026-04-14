Госдеп: Израиль, США и Ливан согласились на начало прямых переговоров

По его словам, стороны уже договорились о запуске диалога и согласовали организационные детали. Однако другие подробности пока не раскрываются.
«Все стороны согласились начать прямые переговоры, согласовав время и место», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Израиль также подтвердил свою приверженность прямых переговорам. Еврейское государство согласилось с позицией, согласно которой все оставшиеся между странами вопросы нужно решать путем переговоров. В первую очередь, чтобы достичь прочного мира.
Тем временем в Совете безопасности РФ предупредили, что США могут использовать переговоры как прикрытие для подготовки военной операции против Ирана. В ведомстве отметили, что Пентагон продолжает наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке. В том числе перебрасывает десантные подразделения и усиливает морскую группировку.