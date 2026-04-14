КЧР направила очередную партию гуманитарной помощи в Дагестан

На территории Дагестана продолжаются работы по устранению последствий мощных ливней, которые привели к масштабным наводнениям в нескольких районах в конце марта и начале апреля. Сложная ситуация в Махачкале, Хасавюртовском и Дербентском районах, где подтоплены десятки домов, автомобилей и приусадебных участков. Непогодой смыло несколько мостов. По данным МЧС, в республике погибли шесть человек. Всего в зону ЧС с учетом 11 муниципальных образований попали до 1,5 млн жителей республики. Режим чрезвычайной ситуации повышен до федерального уровня.