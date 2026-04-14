КЧР направила очередную партию гуманитарной помощи в Дагестан

ЧЕРКЕССК, 14 апреля. /ТАСС/. Карачаево-Черкесское региональное отделение «Единой России» отправило в пострадавший от стихии Дагестан очередной гуманитарный груз, сообщается в Telegram-канале реготделения партии.
«Два большегруза выехали сегодня из Черкесска, чтобы доставить жителям региона, пострадавшим от паводков, 20 тонн питьевой воды. Груз был сформирован при участии сенаторов РФ от КЧР Крыма Казанокова и Ахмата Салпагарова. В его составе также 20 тыс. мешков и 20 тыс. перчаток — их передало министерство природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии. Помощь будет доставлена силами ГУ МЧС России по республике», — говорится в сообщении.
Ранее региональное отделение ЕР направило жителям Дагестана 20 тонн воды.
На территории Дагестана продолжаются работы по устранению последствий мощных ливней, которые привели к масштабным наводнениям в нескольких районах в конце марта и начале апреля. Сложная ситуация в Махачкале, Хасавюртовском и Дербентском районах, где подтоплены десятки домов, автомобилей и приусадебных участков. Непогодой смыло несколько мостов. По данным МЧС, в республике погибли шесть человек. Всего в зону ЧС с учетом 11 муниципальных образований попали до 1,5 млн жителей республики. Режим чрезвычайной ситуации повышен до федерального уровня.