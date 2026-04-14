Российские ватерполисты вернулись с Кубка мира

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сборная России по водному поло вернулась в Москву после выступления на Кубке мира среди команд второго дивизиона, который проходил на Мальте. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из аэропорта Внуково.
Сборная России заняла седьмое место на турнире. На групповом этапе россияне победили команды Бразилии, Великобритании и ЮАР. В ⅛ финала российская сборная вновь обыграла бразильцев, а на следующей стадии уступила французам. В турнире за пятое место россияне проиграли румынам, а затем были объявлены победителями матча за седьмое место после отказа сборной Украины от участия в игре.
Для сборной России по водному поло этот турнир стал первым под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics) с момента отстранения в 2022 году. О допуске российских ватерполистов к соревнованиям стало известно в ноябре. Они участвовали в турнире в нейтральном статусе. World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в командном виде спорта.
Данный турнир может стать последним в водных видах спорта, где российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. 13 апреля World Aquatics сняла санкции с россиян и белорусов и допустила их до международных соревнований с флагом и гимном. Первым турниром, где сборная России может выступить с флагом, должен стать женский Кубок мира среди команд второго дивизиона, который пройдет на Мальте с 21 по 26 апреля.