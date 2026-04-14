Российские ватерполисты вернулись с Кубка мира

Данный турнир может стать последним в водных видах спорта, где российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. 13 апреля World Aquatics сняла санкции с россиян и белорусов и допустила их до международных соревнований с флагом и гимном. Первым турниром, где сборная России может выступить с флагом, должен стать женский Кубок мира среди команд второго дивизиона, который пройдет на Мальте с 21 по 26 апреля.