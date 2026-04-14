Операторы связи и маркеплейсы начали предупреждать россиян о работе VPN

Операторы связи и маркетплейсы начали показывать пользователем плашку с рекомендацией отключить VPN для нормальной работы приложений. Минцифры ранее призвало площадки с 15 апреля ограничить доступ для россиян с активным VPN.

Источник: РБК

Приложения операторов связи и маркетплейсов из-за включенного VPN стали показывать оповещения, убедился корреспондент РБК.

МТС при входе в мобильное приложение выдает предупреждение: «Включен VPN. Данные могут не отображаться». «Мегафон» призывает своих пользователей отключить VPN, «чтобы в приложении все работало хорошо». «Билайн» также предупреждает, что без VPN «приложение работает лучше».

Приложение банка Ozon сразу после выполнения входа пишет: «У вас включен VPN. Он может мешать работе приложения». «VK Видео» предлагает отключить VPN, поскольку без него «приложение работает лучше».

Источник РБК в одной из компаний, которой давали указание ограничить доступ пользователям с VPN, рассказал, что у большинства участников рынка «выжидательная позиция».

«Яндекс», Wildberries, Ozon отказались от комментариев.

30 марта РБК писал, что Минцифры провело совещание с руководителями компаний, которые владеют крупнейшими российскими ресурсами. На нем глава министерства Максут Шадаев сообщил, что к 15 апреля компаниям необходимо ограничить доступ на их платформы пользователям с включенными VPN. По словам одного из источников, 15 апреля — «это не день Х, а скорее ориентир».

На совещании присутствовали представители более 20 компаний, таких как Сбербанк, «Яндекс», VK, Wildberries & Russ, Ozon, «Газпром-Медиа», «Авито», X5, 2ГИС, ivi, Wink, HeadHunter, «Литрес», ЦИАН, Lamoda, «Магнит Маркет», «ВсеИнструменты.ру», «Гисметео», «Рамблер», «Лемана Про», «Туту», «Вкусвилл» и «Лента».

При этом, по словам одного из собеседников, ограничения не будут распространяться на пользователей с включенными корпоративными VPN, которые не используются для входа на запрещенные ресурсы.

Тога же Шадаев написал в профильном канале «Мы ИТ» в Max, что перед Минцифры поставили задачу снизить использование VPN в России. «В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом», — отмечал он.

Минцифры начало активно искать способы блокировки VPN в конце марта. Сначала оно дало указание «большой четверке» мобильных операторов заблокировать возможность пополнения Apple ID со счета мобильного телефона. С 1 апреля эта возможность для россиян стала недоступна.

В начале апреля Минцифры направило крупнейшим интернет-компаниям рекомендации, в которых указало на «существенное ограничение» поиска VPN на iPhone. Причина в том, что iOS не позволяет сторонним сервисам собирать информацию из других приложений.

Кремль в ответ на вопрос, отдавал ли президент Владимир Путин поручение Минцифры ограничить VPN для обхода блокировок, заявил, что ему «ничего не известно» об этом.

