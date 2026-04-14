Третьяк: вратарь ЦСКА Гамзин сумел собраться в серии с «Авангардом»

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер московского ЦСКА Дмитрий Гамзин перестал допускать ошибки в четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с омским «Авангардом», что показывают последние игры. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета ЦСКА Владислав Третьяк.
Армейцы выиграли у «Авангарда» в четвертом матче со счетом 3:1, счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу омичей.
«Игра была хорошей, моменты были у тех и у других. Но сегодня ЦСКА заслуженно победил. Посмотрим, как восстановятся обе команды — от следующей игры много что зависит. Гамзин молодец — у него одна ошибка была, но в плей-офф он эту ошибку проанализировал и показал хороший хоккей. Когда в таком матче допускаешь ошибку, то всегда сложно собраться. Но он собрался и хорошо сыграл», — сказал Третьяк.
Следующий матч ЦСКА и «Авангард» проведут в Омске 16 апреля.