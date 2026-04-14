Мороз на рассвете и солнце днём: какая погода в Хабаровском крае 15 апреля

Утро 15 апреля во всём Хабаровском крае началось с лёгкого мороза.

В Хабаровском крае утро 15 апреля началось с лёгкого мороза. Температура в разных районах держится от −2 до −5 градусов, при этом из-за ветра местами ощущается холоднее.

Днём погода выровняется и станет заметно теплее. В Хабаровске воздух прогреется до +13 градусов, в Комсомольске-на-Амуре — до +12, в Вяземском и Бикине — до +14. Осадков синоптики не прогнозируют, небо будет преимущественно солнечным с переменной облачностью.

На побережье и севере края тепла меньше. В Советской Гавани ожидается до +11 градусов, в Николаевске-на-Амуре — около +4, в Охотске — всего до +2. В Чумикане температура поднимется до +8, но из-за ветра там будет ощущаться значительно холоднее.

Ветер в большинстве районов слабый — от 1 до 3 м/с, однако именно он делает утреннюю погоду более суровой. Давление растёт, влажность остаётся умеренной, осадков в течение дня не ожидается.

При этом уже в четверг характер погоды изменится: в южных районах края синоптики прогнозируют дожди, местами сильные.