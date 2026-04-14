МФЦ Нижегородской области обработали 158 тысяч обращений Росреестра

Нижегородские многофункциональные центры подвели итоги работы по линии Росреестра за первые три месяца 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Всего специалисты МФЦ отработали более 158 тысяч обращений, из которых свыше 101 тысячи касались регистрации прав на имущество, а 33,7 тысячи — кадастрового учета.