МФЦ Нижегородской области обработали 158 тысяч обращений Росреестра

Нижегородские многофункциональные центры подвели итоги работы по линии Росреестра за первые три месяца 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Всего специалисты МФЦ отработали более 158 тысяч обращений, из которых свыше 101 тысячи касались регистрации прав на имущество, а 33,7 тысячи — кадастрового учета.
Для повышения качества обслуживания сотрудники МФЦ и регионального управления Росреестра проводят совместные обучающие семинары. Как рассказала директор ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Светлана Мусарская, в первом квартале прошло четыре таких встречи, в которых приняли участие 1,5 тысячи сотрудников. Обучение помогает минимизировать ошибки в документах и ускорить процесс обработки заявок.
Руководитель управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн отметила сохраняющийся высокий спрос на услуги ведомства. Для удобства граждан подать документы можно по предварительной записи через официальный портал МФЦ или по телефону кол-центра.
