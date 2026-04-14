В Печорах впервые за 131 год показали эскиз Брюллова «Христос Воскресший»

ПСКОВ, 14 апреля. /ТАСС/. Уникальная выставка одного шедевра — картины Карла Брюллова «Христос Воскресший» — открылась в культурно-просветительском и выставочном центре «Русский музей — Печоры» при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Max.
«Эскиз росписи для храма Христа Спасителя в Москве был создан в 1840-х годах и за 131 год ни разу не покидал стен Русского музея», — сообщил Ведерников.
В церемонии открытия приняли участие генеральный директор Русского музея Алла Манилова, митрополит Псковский и Порховский Матфей и почетные гости. Алла Манилова предложила сделать из этого события новую традицию — каждый год на Пасху привозить в Печоры шедевр с религиозным сюжетом. Она также анонсировала обновление экспозиции картинной галереи центра к концу августа — началу сентября, к годовщине основания обители.
Осенью в Псковском музее-заповеднике к 150-летию учреждения запланирована выставка картины Владимира Серова «Въезд Александра Невского во Псков». «От всей души благодарю Аллу Юрьевну за чудесный пасхальный подарок жителям нашей области, за пристальное и чуткое внимание к Псковской земле», — добавил губернатор.