«Все ощущают последствия»: в МВФ предрекли мировой экономике существенное замедление из-за войны в Иране

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева оценила текущую экономическую ситуацию в мире. По ее мнению, некоторые страны окажутся в состоянии рецессии в случае эскалации ситуации в Иране. Мировая экономика рискует существенно замедлиться при продолжении войны на Ближнем Востоке, добавила Кристалина Георгиева в ходе выступления перед журналистами.
Спикер отметила, что перебои в поставках через Ормузский пролив сказываются на положении ряда стран. Она указала на недополучение мировой экономикой 20 процентов нефти и газа.
«Это глобальное явление, все ощущают последствия», — констатировала Кристалина Георгиева.
Узнать больше по теме
