«Все ощущают последствия»: в МВФ предрекли мировой экономике существенное замедление из-за войны в Иране

Директор МВФ Георгиева: мировая экономика уйдёт в рецессию при эскалации в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева оценила текущую экономическую ситуацию в мире. По ее мнению, некоторые страны окажутся в состоянии рецессии в случае эскалации ситуации в Иране. Мировая экономика рискует существенно замедлиться при продолжении войны на Ближнем Востоке, добавила Кристалина Георгиева в ходе выступления перед журналистами.

Спикер отметила, что перебои в поставках через Ормузский пролив сказываются на положении ряда стран. Она указала на недополучение мировой экономикой 20 процентов нефти и газа.

«Это глобальное явление, все ощущают последствия», — констатировала Кристалина Георгиева.

ООН на фоне объявления Вашингтоном блокады Ормузского пролива призвала уважать свободу судоходства. Обращение направили к обеим сторонам конфликта — США и Ирану.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
