Президент США Дональд Трамп заявил, что любит Францию. Об этом он сказал журналистке телеканала LCI, которая дозвонилась ему по телефону для интервью. Американский лидер не стал отвечать на вопросы, объяснив это занятостью, однако упомянул о своём отношении к Франции. Телеканал опубликовал аудиозапись, на которой Трамп произносит эти слова.
«Я сейчас на совещании, напрямую разбираюсь с Ираном, поэтому я не могу сейчас говорить c вами, но у нас все очень хорошо, и я люблю Францию», — сказал глава Белого дома.
Ранее Трамп пообещал Франции припомнить ее отказ от помощи Вашингтону в конфликте с Ираном.
Также он публично высмеял президента Франции Эммануэля Макрона, указав на особенности взаимоотношений в семье французского лидера. Трамп заявил, что Брижит Макрон «крайне плохо» обращается с супругом и заметил, что тот якобы до сих пор восстанавливается после нанесённых женой побоев.
В свою очередь, Франция вместе с Великобританией выступила против блокады Ормузского пролива, которую объявили США на этой неделе.