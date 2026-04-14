Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что любит Францию

Трамп признался в любви к Франции журналистке, которая дозвонилась ему для интервью.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что любит Францию. Об этом он сказал журналистке телеканала LCI, которая дозвонилась ему по телефону для интервью. Американский лидер не стал отвечать на вопросы, объяснив это занятостью, однако упомянул о своём отношении к Франции. Телеканал опубликовал аудиозапись, на которой Трамп произносит эти слова.

«Я сейчас на совещании, напрямую разбираюсь с Ираном, поэтому я не могу сейчас говорить c вами, но у нас все очень хорошо, и я люблю Францию», — сказал глава Белого дома.

Ранее Трамп пообещал Франции припомнить ее отказ от помощи Вашингтону в конфликте с Ираном.

Также он публично высмеял президента Франции Эммануэля Макрона, указав на особенности взаимоотношений в семье французского лидера. Трамп заявил, что Брижит Макрон «крайне плохо» обращается с супругом и заметил, что тот якобы до сих пор восстанавливается после нанесённых женой побоев.

В свою очередь, Франция вместе с Великобританией выступила против блокады Ормузского пролива, которую объявили США на этой неделе.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше