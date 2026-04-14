Президент США Дональд Трамп заявил, что любит Францию. Об этом он сказал журналистке телеканала LCI, которая дозвонилась ему по телефону для интервью. Американский лидер не стал отвечать на вопросы, объяснив это занятостью, однако упомянул о своём отношении к Франции. Телеканал опубликовал аудиозапись, на которой Трамп произносит эти слова.