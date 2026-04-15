Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Поликарпов день 15 апреля на Тита Ледолома

Собрали приметы и запреты на 15 апреля, когда празднуют Поликарпов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 15 апреля вспоминает святых Поликарпа и Тита. В народе празднуют Поликарпов день. Однако есть еще одно название — Тит Ледолом. Все дело в том, что с названной даты начинал отламываться лед.

Что нельзя делать 15 апреля.

Запрещено давать в долг деньги после заката. Подобное может привести к финансовым сложностям. Не рекомендуется 15 апреля точить ножи. Считается, что это спровоцирует затяжную ссору. Нельзя проводить день в одиночестве, так как можно навлечь на себя неприятности и неудачи.

Что можно делать 15 апреля.

По традиции, в названный день заключали сделки и договора. Они, как считалось, окажутся прибыльными. А еще обаятельно звали в дом гостей, чтобы год оказался благоприятным.

Согласно приметам, собравшиеся в галки стаи указывают на ухудшение погоды. Если же клин журавлей летит в сторону севера, то ждали потепления.

