Что можно и нельзя делать в Поликарпов день 15 апреля на Тита Ледолома

Православная церковь 15 апреля вспоминает святых Поликарпа и Тита. В народе празднуют Поликарпов день. Однако есть еще одно название — Тит Ледолом. Все дело в том, что с названной даты начинал отламываться лед.
Что нельзя делать 15 апреля.
Запрещено давать в долг деньги после заката. Подобное может привести к финансовым сложностям. Не рекомендуется 15 апреля точить ножи. Считается, что это спровоцирует затяжную ссору. Нельзя проводить день в одиночестве, так как можно навлечь на себя неприятности и неудачи.
Что можно делать 15 апреля.
По традиции, в названный день заключали сделки и договора. Они, как считалось, окажутся прибыльными. А еще обаятельно звали в дом гостей, чтобы год оказался благоприятным.
Согласно приметам, собравшиеся в галки стаи указывают на ухудшение погоды. Если же клин журавлей летит в сторону севера, то ждали потепления.
Кстати, мы узнали, что принесет в Беларусь антициклон «Куирин» и его борьба с циклоническим вихрем на неделе с 13 по 19 апреля.
Тем временем Минздрав Беларуси объявил о создании мобильного приложения для пациентов: запись к врачу, направления, выписки, больничный.
А еще Минтруда сказало, кому из белорусов предусмотрено ежемесячное повышение пенсии.