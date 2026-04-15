Леонард Эйлер в «раю для ученых»: как швейцарец стал русским академиком

И какие статьи! В 1735 году он решил базельскую задачу — нашел сумму обратных квадратов, равную ??/6. Задачу, над которой бились лучшие умы Европы почти столетие. В 1748 году в Петербурге вышла его Introductio in analysin infinitorum — книга, которая перевернула математику. Там появилась формула e^(i?) + 1 = 0, объединившая пять фундаментальных чисел. Ее назовут самой красивой в мире. Гидродинамику и механику твердого тела Эйлер создал заново, заложив их математические основы. Теорию чисел он переосмыслил и вывел на новый уровень — все это на берегах Невы. Позже великий математик Пьер-Симон Лаплас скажет ученикам: «Читайте Эйлера, он наш учитель».