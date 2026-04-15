Что можно, а что нельзя делать в Светлую Среду 15 апреля 2026

Но Хороводница — это не просто про танцы. Это про состояние души, когда человек перестаёт замыкаться в себе. Хоровод всегда был на Руси образом соборности, то есть действия сообща, когда каждый видит лица других, держит их за руки и движется в одном ритме. В Светлую Среду этот обычай приобретал особый пасхальный оттенок. Люди не просто веселились, они радовались тому, что Христос воскрес, и эта радость была настолько велика, что её невозможно было удержать внутри. Её нужно было выплеснуть в движении, в песне, в общем круге. Поэтому название Хороводница фиксирует не просто развлечение, а форму выражения общей пасхальной веры.