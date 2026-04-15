Народный календарь. Почему 18 апреля нельзя впускать и выпускать кота через окно

18 апреля православные чтут память мучеников — диакона Агафопода, чтеца Феодула и других, отдавших жизнь за веру в 303 году. На Руси эту дату прозвали Федул Ветреник.
В народе считалось, что в эту дату нельзя впускать и выпуска кошку через окно, иначе вскоре в дом могут явиться недоброжелатели и воры. В этот день хозяйки старались отгонять животных, которые пытались попасть в жилище.
Другие приметы в этот день также были связаны с окнами. Согласно одной из них, 18 апреля нельзя выбрасывать мусор в окно — это может обидеть ангела-хранителя. А чтобы сохранить в доме тепло и уют, окна в эту дату необходимо хорошо помыть.
Приметы погоды:
Собака на ветер сильно завыла — на следующий день похолодает.
Ветра нет — вся следующая неделя будет теплой и солнечной.
Чибис вечером кричит — к ясной погоде.
Птицы вьют гнезда с солнечной стороны — лето будет холодным.
Именины отмечают: Алексей, Марк, Платон, Николай.