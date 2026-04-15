СФ обсудит закон о квотах на поступление в вузы для вдов участников СВО

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании обсудит закон, который вводит квоты на поступление в вузы для вдов и вдовцов участников СВО, а также бойцов формирований ДНР и ЛНР, воевавших в период с мая 2014 года. Кроме того, в повестке верхней палаты парламента — закон о бесплатном проезде родных к раненым росгвардейцам и об освобождении от взысканий компенсаций инвалидам за приобретение средств реабилитации и содержание собак-проводников.