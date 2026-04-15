СФ обсудит закон о квотах на поступление в вузы для вдов участников СВО

На пленарном заседании Совета Федерации также выступит генеральный прокурор Александр Гуцан с докладом о состоянии законности и правопорядка в России.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании обсудит закон, который вводит квоты на поступление в вузы для вдов и вдовцов участников СВО, а также бойцов формирований ДНР и ЛНР, воевавших в период с мая 2014 года. Кроме того, в повестке верхней палаты парламента — закон о бесплатном проезде родных к раненым росгвардейцам и об освобождении от взысканий компенсаций инвалидам за приобретение средств реабилитации и содержание собак-проводников.

На пленарном заседании перед сенаторами выступит генеральный прокурор РФ Александр Гуцан, он представит доклад о состоянии законности и правопорядка в РФ. В рамках рубрики «Время эксперта» запланировано выступление директора научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егора Яковлева.

В повестке Совфеда — рассмотрение закона, который вводит квоты на поступление в вузы и организации среднего профессионального образования без вступительных испытаний для вдов и вдовцов участников СВО, а также бойцов формирований ДНР и ЛНР, воевавших в период с мая 2014 года.

Также в повестке — закон, расширяющий перечень защищенных от взыскания доходов. К ним будут относиться и компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидом до 1 января 2025 года технические средства реабилитации, либо за самостоятельно приобретенные ветераном до 1 января 2025 года протезы (кроме зубных протезов) и соответствующие услуги.

Помимо этого, будет рассмотрен закон, согласно которому при ранении служащего Росгвардии два его родственника смогут бесплатно доехать к месту лечения и обратно железнодорожным, воздушным, водным, а также автомобильным транспортом, за исключением такси.

