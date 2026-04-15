ПСЖ с Сафоновым вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В четвертьфинале французская команда победила английский "Ливерпуль.

ЛОНДОН, 15 апреля. /ТАСС/. Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» вышли в полуфинал Лиги чемпионов после победы над английским «Ливерпулем» по итогам двухматчевого противостояния.

Ответная игра ¼ финала прошла на стадионе «Энфилд» и завершилась победой парижан со счетом 2:0. Оба мяча во втором тайме забил Усман Дембеле. В первой игре ПСЖ на своем поле также победил соперника со счетом 2:0. За французский клуб выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

В полуфинале ПСЖ сыграет с победителем четвертьфинального противостояния между испанским «Реалом» и германской «Баварией». Первый матч прошел в Мадриде и завершился победой гостей (2:1). Ответная встреча состоится 15 апреля в Мюнхене.

Лига чемпионов — главный клубный турнир Европы. Его действующим победителем является ПСЖ. Российские клубы отстранены от международных турниров с 2022 года из-за ситуации на Украине.