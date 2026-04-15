ПСЖ с Сафоновым вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Ответная игра ¼ финала прошла на стадионе «Энфилд» и завершилась победой парижан со счетом 2:0. Оба мяча во втором тайме забил Усман Дембеле. В первой игре ПСЖ на своем поле также победил соперника со счетом 2:0. За французский клуб выступает российский вратарь Матвей Сафонов.