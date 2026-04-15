Николь Кидман становится доулой смерти

Звезда Голливуда Николь Кидман объявила о своем намерении стать доулой смерти, чтобы помогать людям, находящимся на пороге жизни. Актриса поделилась своими мотивами на специальном мероприятии в Университете Сан-Франциско.
Личный опыт Николь Кидман стал основой для ее нового жизненного пути. В ходе своего выступления в Университете Сан-Франциско она рассказала о трагедии, которая подтолкнула ее к этому решению. Мать актрисы ушла из жизни, и в последние дни своей жизни она испытывала глубокое чувство одиночества. Кидман отметила, что в тот период ей было сложно совмещать работу и заботу о семье, что привело к тому, что ее мать осталась без необходимой поддержки.
«Я поняла, как важно иметь рядом человека, который может оказать поддержку в самые трудные моменты. Мы нуждаемся в специалистах, которые помогут людям и их близким справляться с этой тяжелой ситуацией», — заявила актриса.
Николь Кидман сейчас проходит обучение, чтобы стать доулой смерти, и планирует использовать свои знания и навыки для оказания помощи старикам и смертельно больным людям. Она уверена, что такая поддержка необходима обществу, и надеется, что ее опыт сможет помочь другим избежать той боли и одиночества, с которыми столкнулась ее семья.
