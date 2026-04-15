Олимпийский сезон в российском санном спорте завершится выборами в федерации

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Выборная конференция Федерации санного спорта России (ФССР), которая пройдет 15 апреля, станет последним событием олимпийского сезона. Выборы пройдут в Москве в здании Олимпийского комитета России (ОКР).
По информации ТАСС, выборы президента ФССР пройдут на безальтернативной основе, единственным кандидатом на этот пост является действующий руководитель организации Наталия Гарт. Она руководит Федерацией санного спорта России с июня 2012 года, в декабре 2024 года Гарт стала членом исполкома ОКР.
Олимпийский сезон для отечественного санного спорта выдался очень непростым. Международная федерация санного спорта (FIL) до последнего препятствовала возвращению спортсменов из РФ на зарубежные старты, и шанс отобраться на Олимпиаду-2026 у россиян появился только благодаря Спортивному арбитражному суду, который вынудил FIL разрешить российским нейтральным атлетам выступать в квалификационных предолимпийских этапах Кубка мира начиная с середины декабря. Однако до отбора были допущены только те отечественные саночники, кто выступает в одиночных соревнованиях, а экипажи саней-двоек не получили возможности побороться за путевки на ОИ-2026.
На Олимпиаде в Италии выступали два саночника из России: Дарья Олесик заняла в итоге 13-е место в женском турнире, Павел Репилов стал 14-м в мужских состязаниях.
Последним стартом сезона-2025/26 для российских саночников стал чемпионат страны, который проходил на олимпийской трассе в Сочи. Олесик по итогам тех соревнований стала двукратной чемпионкой России, выиграв золото как в классическом турнире, так и в спринте. В мужских одиночных санях в классическом турнире первенствовал Александр Горбацевич, в спринте — Матвей Пересторонин. Участник ОИ-2026 Репилов занял в этих гонках третье и шестое места соответственно.
Главным стартом следующего сезона станет чемпионат мира, который пройдет с 1 по 7 февраля в австрийском Иглсе. Вопрос возможности участия российских саночников в этом и других международных стартах будет рассматриваться на конгрессе FIL в германском Бертехсгадене с 8 по 9 июня.