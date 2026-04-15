Олимпийский сезон в российском санном спорте завершится выборами в федерации

Олимпийский сезон для отечественного санного спорта выдался очень непростым. Международная федерация санного спорта (FIL) до последнего препятствовала возвращению спортсменов из РФ на зарубежные старты, и шанс отобраться на Олимпиаду-2026 у россиян появился только благодаря Спортивному арбитражному суду, который вынудил FIL разрешить российским нейтральным атлетам выступать в квалификационных предолимпийских этапах Кубка мира начиная с середины декабря. Однако до отбора были допущены только те отечественные саночники, кто выступает в одиночных соревнованиях, а экипажи саней-двоек не получили возможности побороться за путевки на ОИ-2026.