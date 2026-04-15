Глава Дагестана ответил на слухи об отставке

МАХАЧКАЛА, 15 апреля. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что его судьба зависит от решения президента России Владимира Путина и он считает себя солдатом верховного главнокомандующего.
«Хоть и не ношу сегодня погоны. Но в любом случае я солдат нашего верховного главнокомандующего, и где он мне прикажет быть в тот или иной момент начиная с определенных регионов заканчивая другими какими-то местами. Я буду там, где он определит мое дальнейшее место», — сказал Меликов на встрече с журналистами, блогерами и представителями общественности в Махачкале.
Глава Дагестана также добавил, что не намерен более давать комментарии по этому поводу, отметив: «Всему свое время».
Ранее Меликов опроверг слухи о своей возможной досрочной отставке, подчеркнув, что его полномочия заканчиваются в 2026 году.