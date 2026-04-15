Глава Дагестана ответил на слухи об отставке

Сергей Меликов назвал себя «солдатом верховного главнокомандующего» и отметил, что будет там, где он прикажет быть.

МАХАЧКАЛА, 15 апреля. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что его судьба зависит от решения президента России Владимира Путина и он считает себя солдатом верховного главнокомандующего.

«Хоть и не ношу сегодня погоны. Но в любом случае я солдат нашего верховного главнокомандующего, и где он мне прикажет быть в тот или иной момент начиная с определенных регионов заканчивая другими какими-то местами. Я буду там, где он определит мое дальнейшее место», — сказал Меликов на встрече с журналистами, блогерами и представителями общественности в Махачкале.

Глава Дагестана также добавил, что не намерен более давать комментарии по этому поводу, отметив: «Всему свое время».

Ранее Меликов опроверг слухи о своей возможной досрочной отставке, подчеркнув, что его полномочия заканчиваются в 2026 году.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
