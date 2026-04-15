Труппа Александринки отправляется на Большие гастроли в Москву

«В новой истории театра, за последние 20 лет, такая обширная афиша гастролей сложилась впервые», — сказал журналистам президент Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин, напомнивший, что театр проводит свой 270-й сезон. Это и год празднования 80-летия самого Фокина, чей новый спектакль «Ревизор» с продолжением' «рассматривается как главное событие тура. Истории постановок гоголевского шедевра, впервые показанного в этом театре в 1836 году, будет посвящена лекция театроведа Александра Чепурова “Александринские “Ревизоры”.