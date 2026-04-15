Труппа Александринки отправляется на Большие гастроли в Москву

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Труппа Александринского театра отправляется на Большие гастроли в Москву с шестью новыми спектаклями. Выступления петербуржцев продлятся с 17 по 30 апреля на Основной и Малой сценах МХТ имени Антона Чехова и в Театре имени Моссовета, где будет показан спектакль Валерия Фокина «Мейерхольд. Чужой театр».
«В новой истории театра, за последние 20 лет, такая обширная афиша гастролей сложилась впервые», — сказал журналистам президент Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин, напомнивший, что театр проводит свой 270-й сезон. Это и год празднования 80-летия самого Фокина, чей новый спектакль «Ревизор» с продолжением' «рассматривается как главное событие тура. Истории постановок гоголевского шедевра, впервые показанного в этом театре в 1836 году, будет посвящена лекция театроведа Александра Чепурова “Александринские “Ревизоры”.
На Основной сцене МХТ будут показаны спектакль художественного руководителя Александринского театра Никиты Кобелева «На дне» и постановка Константина Богомолова «Мать. Горькая пьеса». На Малой сцене МХТ будут представлены «Человек из Дублина» в постановке Андрея Калинина и «Мой друг Лапшин» Елены Павловой.
Помимо спектаклей, в эти дни пройдут творческие встречи и лекции, а также презентация альбома «Пространство Валерия Фокина». Вход на события сопрограммы для зрителей будет бесплатным, по предварительной регистрации.
Вторая часть творческого отчета александринцев перед москвичами пройдет в июне и будет состоять из трех постановок Валерия Фокина. В Театре Наций намечены показы спектаклей «Иов» и «Честная женщина», в Большом амфитеатре парка «Зарядье» состоится премьера специальной версии спектакля «Блаженная Ксения. История любви».
Большие гастроли организованы Росконцертом, согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ в рамках направления «Ведущие театры».