Танкеры и сухогрузы начали проходить через Ормузский пролив

Коммерческие суда начали движение через Ормузский пролив. Эти воды пересекли не менее 20 танкеров и сухогрузов за сутки. Такими подробностями делится газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.
По данным автора, через Ормузский пролив прошли также ряд контейнеровозов. В материале не уточняется, под какими флагами следовали суда.
Как поясняет газета, некоторые танкеры при проходе через Ормузский пролив отключали транспондеры. Официальные лица из Вашингтона не подтверждали эту информацию.
В Кремле считают, что блокада Ормузского пролива со стороны США может оказать негативное влияние на мировые рынки. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ограничения судоходства в этих водах отражаются на глобальной экономике. В том числе, страдает энергетический сектор.