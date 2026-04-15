Танкеры и сухогрузы начали проходить через Ормузский пролив

WSJ заявила, что не менее 20 судов прошли через Ормузский пролив за сутки.

Источник: Комсомольская правда

Коммерческие суда начали движение через Ормузский пролив. Эти воды пересекли не менее 20 танкеров и сухогрузов за сутки. Такими подробностями делится газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

По данным автора, через Ормузский пролив прошли также ряд контейнеровозов. В материале не уточняется, под какими флагами следовали суда.

Как поясняет газета, некоторые танкеры при проходе через Ормузский пролив отключали транспондеры. Официальные лица из Вашингтона не подтверждали эту информацию.

В Кремле считают, что блокада Ормузского пролива со стороны США может оказать негативное влияние на мировые рынки. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ограничения судоходства в этих водах отражаются на глобальной экономике. В том числе, страдает энергетический сектор.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
