Роспотребнадзор зарегистрировал тест для диагностики желтой лихорадки

Роспотребнадзор представил новый набор реагентов для выявления желтой лихорадки.

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Новый набор реагентов позволяет выявить РНК вируса желтой лихорадки в режиме реального времени, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Набор реагентов “Вектор-RT-LAMP-YFV” предназначен для выявления РНК вируса желтой лихорадки методом RT-LAMP в режиме реального времени в образцах нуклеиновых кислот, выделенных из клинического материала при проведении диагностических исследований и эпидемиологического мониторинга», — говорится в сообщении.

Особенность набора реагентов заключается в возможности его использования для ранней диагностики желтой лихорадки и быстром получении результата — около 40 минут.

Данный набор также будет полезен для выявления вируса у комаров-переносчиков при изучении возможного распространения возбудителя как в эндемичных, так и в неэндемичных районах, уточнили в ведомстве.