Оказавшимся в зоне конфликта на Ближнем Востоке россиянам дали советы: в МИД назвали главные правила безопасности

В МИД РФ дали рекомендации россиянам на фоне обострения на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Оказавшиеся в зоне военного конфликта на Ближнем Востоке россияне должны придерживаться ряда правил безопасности. Гражданам стоит оставаться вдали от нефтехранилищ и станциям опреснения воды. Такие рекомендации дал директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в интервью ТАСС.

Дипломат посоветовал россиянам также не приближаться к госучреждениям и военным объектам на Ближнем Востоке. Он также напомнил об ограничениях на съемку и распространение материалов о ракетных ударах.

«При объявлении воздушной тревоги немедленно направляться в ближайшее укрытие (бомбоубежище, комнату безопасности в гостинице, подземный паркинг)» — порекомендовал Алексей Климов.

Иран вновь продлил запрет на использование воздушного пространства страны. Оно будет закрыто ориентировочно до 18 апреля. Для полётов государственной, военной и санитарной авиации могут быть сделаны исключения.

