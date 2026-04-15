На следующей неделе ожидается падение курса доллара. Сколько будет стоить рубль с 20 апреля

— На курс валют влияют дорогое сырьё и приток большого экспорта, приостановка покупки Минфином валюты по бюджетному правилу, риски паузы в цикле снижения ставки ЦБ, слабый спрос импортёров. И эти факторы могут продолжать поддерживать курс рубля вплоть до конца весны. Тем не менее из-за распродаж валют резко поднялась техническая перепроданность пар. Спекулянты, играющие вниз, вскоре могут прикрыть свои короткие позиции, что и обеспечит отскок. Поэтому на неделе нельзя исключать манёвр вверх инвалют на пару процентов для снятия перегрева рубля. Но это локально и до 78 за доллар, евро — над 90, юань — к 11,3, — отметил Михаил Зельцер.