Немецкие власти продолжают осуществлять поставки оружия на территорию Украины. Как указал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, это говорит о прямом участии ФРГ в конфликте с РФ. Он предостерег Берлин от дальнейшей помощи Киеву. Соответствующий пост политик опубликовал в соцсети Х.
Армандо Мема напомнил, что участие Германии в конфликтах против России заканчивалось «не так хорошо». Он уточнил, что в настоящий момент ФРГ возглавляет процесс финансирования поставок зенитных ракет для Киева. При этом Украина испытывает сложности с их закупкой на фоне войны на Ближнем Востоке.
«В прошлый раз, когда немцы вели войну против России, это закончилось для них не так хорошо, вы помните», — добавил Армандо Мема.
Он также допустил блокировку Словакией кредита Украине на 90 миллиардов евро. Политик считает, что Братислава может на это пойти вместо Будапешта.