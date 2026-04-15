В США инвалиду без рук и ног предъявили обвинение в убийстве

Мужчина без конечностей застрелил друга в Мэриленде.

Источник: Комсомольская правда

Жителю штата Мэриленд (США), у которого ампутированы руки и ноги, предъявили обвинение в убийстве первой степени. Речь идёт о 27-летнем Дейтоне Уэббере, который стал инвалидом в результате инфекции. Историю рассказывает издание The Washington Post.

Инцидент произошел 22 марта, убийство было совершено в автомобиле Tesla, которым управлял Уэббер. В салоне находились несколько человек. По версии следствия, Уэббер выстрелил в своего знакомого Брадрика Уэллса в ходе ссоры. При этом адвокат Уэббера утверждает, что он действовал в рамках самообороны.

Кроме убийства, мужчине без конечностей предъявили обвинение в незаконном обращении с оружием и создании угрозы для окружающих, таких эпизодов в деле несколько, информирует издание.

Подробнее о том, что произошло с Дейтоном Уэббером, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что в ресторане в американском штате Нью-Джерси вооруженные люди в масках открыли стрельбу, в результате погиб один человек.

Также сообщалось, что в американском штате Мичиган неизвестный устроил стрельбу в синагоге. Преступника ликвидировали сотрудники полиции.

