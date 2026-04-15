Недопустим бардак в работе с небом

Расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Север» на харьковском направлении ведут боевую работу на оптоволоконных FPV-дронах и помогают штурмовым подразделениям.
Оператор FPV-дрона с позывным «Небо» говорит о своей службе так:
— Основная моя задача — помогать нашей пехоте, срывать логистику противника и уничтожать тяжелую артиллерию. За все время у меня больше 50 пораженных целей. Это артиллерия, танки, тяжелые бронемашины. А на этом направлении только с 1 января поразил около 10 тяжелых артиллерий.
Когда удается вывести из строя орудие, разбить укрытую технику или сорвать подвоз, у штурмовиков становится меньше угроз. Поэтому работа расчетов беспилотных систем давно стала частью общей боевой связки вместе с пехотой, разведкой и артиллерией. «Небо» в ВС РФ с 2021 года. После срочной службы подписал контракт, затем служил в пехоте пулеметчиком. Позже перевелся в нынешнее подразделение. Учился работать на разведывательном БПЛА, затем перешел на FPV.
— Тогда мы в основном летали на радио, оптоволокно только начинало входить в работу. Отучился, начали работать. Потом меня отправили учиться уже на оптоволокно. С 1 января 2025 года работаю непосредственно только на нем, — рассказывает он.
Сегодня это уже не просто новая техника, а повседневная часть фронтовой практики. «Небо» управляет дроном через ноутбук, без очков. Трансляция для командиров идет по своей сети. Здесь важно все: устойчивость сигнала, время, точность, готовность быстро принимать решения.
Рядом с оператором работает инженер FPV-расчета с позывным «Бардак». Он тоже пришел в зону СВО в 2023 году добровольно. Был в пехоте, служил пулеметчиком, получил ранение. Потом работал оператором противотанковой управляемой ракеты (ПТУР), наблюдателем, корректировщиком. Позже стал сапером, а со временем пришел и к нынешней специальности.
— Моя работа заключается в том, чтобы сначала собрать «птицу», потом провести предполетную подготовку, затем работать с боевой частью. В зависимости от типа цели ставим нужную боевую часть, отключаем боевое питание, выставляем «птицу» на взлет. Дальше уже работает оператор, а я в это время подготавливаю следующую «птицу», — объясняет «Бардак».
Пока один дрон идет к цели, второй уже должен быть готов. Нередко одной машины недостаточно. В этом и есть особенность такой работы. Цель редко стоит на открытом месте. Ее прячут, укрывают, маскируют. Поэтому расчет действует последовательно: сначала вскрыть укрытие, потом добить цель. Один удар создает возможность для следующего. И важно не только мастерство оператора, но и темп, который держит инженер.
«Небо» и «Бардак» — земляки. До СВО они друг друга не знали, познакомились уже здесь, в подразделении, и с тех пор работают вместе.
— Самое интересное, что мы вообще из одного города, но до этого не были знакомы. Уже здесь встретились, стали вместе работать и продолжаем по сей день. Тут и так все как братья, а когда еще и земляк рядом, все равно проще. Есть общие темы для разговора, друг друга лучше понимаешь, — рассказывает «Бардак».
Когда люди давно работают рядом, им не нужно долго объяснять друг другу очевидное. Один уже понимает, что и в какой момент делает второй. Именно из этого и рождается та самая слаженность, без которой невозможна работа расчета.
КСТАТИ.
Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новодмитровка, Бачевск и Суходол Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.