В ГД внесут законопроект о повышении качества работы общественного транспорта

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым внесет в Госдуму законопроект о повышении качества работы общественного транспорта, предполагающий в том числе обязательное общественное обсуждение изменения или отмены маршрутов. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.
Изменения предлагается внести в закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Предлагается установить, что изменение или отмена маршрута общественного транспорта будут возможны только после обсуждения с жителями.
Кроме того, предполагается обязательный переход с 1 января 2028 года всех муниципальных, межмуниципальных маршрутов на регулируемые тарифы, то есть цены на проезд должны устанавливаться региональными органами власти или органами местного самоуправления.
Согласно документу, субъекты РФ должны будут разработать комплексный план транспортного обслуживания населения, включающий перечень территорий с низкой транспортной доступностью, мероприятия по ее повышению и сведения о необходимом финансировании. Для труднодоступных населенных пунктов предполагается создание социальной маршрутной сети.
Также предлагается закрепить статус «гарантирующего перевозчика» — транспортной компании с долей государства не менее 50%. «Это страховка от транспортного провала: если перевозчик сорвал обслуживание, гарант обязан выйти на маршрут не позднее одного дня и обслуживать маршрут до поиска нового перевозчика. Оплачивать срыв перевозок будут недобросовестные», — пояснил Миронов ТАСС.