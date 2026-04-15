Более четырех тысяч квартир на севере Украины остались без света

В Чернигове на севере Украины обесточена северная часть города. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в компании «Черниговоблэнерго».
— Из-за повреждения кабельной линии обесточена северная часть города Чернигова. Без света 4300 абонентов, — цитирует сообщение компании РИА Новости.
Почасовые графики отключения электричества во всех регионах Украины распространились на вечер среды, 8 апреля. Отмечается, что причиной увеличения часов без электроэнергии стал дефицит мощности в энергосистеме из-за высокого уровня потребления. В «Укрэнерго» пояснили, что существенную нагрузку на энергосистему оказывают украинцы, которые используют электрообогреватели.
5 февраля украинские СМИ сообщили, что Дарницкая тепловая электростанция в Киеве мощностью 140 мегаватт почти полностью разрушена. Предприятие остановило работу 3 февраля. Другие две теплоэлектроцентрали — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — вывели из строя еще в начале января.
Кроме того, в украинских ресторанах начали включать в счет отдельную плату за работу генератора, однако такая практика может обернуться для заведений крупным штрафом.