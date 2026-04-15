Более четырех тысяч квартир на севере Украины остались без света

Почасовые графики отключения электричества во всех регионах Украины распространились на вечер среды, 8 апреля. Отмечается, что причиной увеличения часов без электроэнергии стал дефицит мощности в энергосистеме из-за высокого уровня потребления. В «Укрэнерго» пояснили, что существенную нагрузку на энергосистему оказывают украинцы, которые используют электрообогреватели.