В России за сушилки на фасаде могут оштрафовать и обязать убрать

Установка сушилок и других конструкций на фасадах многоквартирных домов может привести к штрафам и обязательному демонтажу. Об этом «Известиям» сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, фасад здания относится к общему имуществу собственников, поэтому любые изменения возможны только с согласия большинства жильцов. Это требование закреплено в Жилищном и Гражданском кодексах РФ.
В случае самовольного размещения конструкций действия могут квалифицироваться как нарушение правил пользования жилым помещением. За это предусмотрен административный штраф по статье 7.21 КоАП РФ в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.
Эксперт уточнил, что управляющая компания или ТСЖ вправе выдать предписание о демонтаже. Если собственник его проигнорирует, вопрос может быть передан в суд, а расходы на демонтаж и судебные издержки возложат на нарушителя.
Для законного размещения конструкций требуется решение общего собрания с поддержкой не менее двух третей собственников. В отдельных случаях необходимо дополнительное согласование с органами архитектуры и градостроительства.
Отсутствие оформленного решения собрания, по словам эксперта, является ключевым признаком нарушения, при этом также учитываются местные нормы и технические регламенты.
Дополнительно специалисты обращают внимание, что аналогичные требования распространяются и на другие элементы, устанавливаемые на фасадах, включая кондиционеры, антенны и рекламные конструкции, которые также требуют согласования и могут повлечь ответственность при нарушении правил размещения.
