В США арестован спортсмен с ампутацией рук и ног по делу об убийстве

В штате Мэриленд 27-летнему Дейтону Уэбберу предъявили обвинение в убийстве первой степени. Решение вынесло большое жюри округа Чарльз, сообщает The Washington Post.
Кроме основного обвинения, ему вменяют несколько эпизодов, связанных с незаконным обращением с оружием и созданием угрозы для окружающих. Уэббер находится под стражей без права выхода под залог.
По версии следствия, вечером 22 марта в салоне автомобиля Tesla произошел конфликт между ним и 27-летним Брадриком Уэллсом. Следствие считает, что в ходе ссоры Уэббер выстрелил в знакомого. Позднее тело было обнаружено во дворе частного дома в населенном пункте Шарлотт-Холл.
По данным следствия, в машине находились еще два человека. После произошедшего они покинули автомобиль и обратились в полицию. Сам обвиняемый был позже найден в больнице в штате Вирджиния, после чего его задержали и доставили в Мэриленд.
Защита утверждает, что Уэббер действовал в рамках самообороны, опасаясь за свою жизнь. Прокуратура с этой позицией не согласна. До возбуждения уголовного дела Уэббер был известен как спортсмен, сумевший адаптироваться после тяжелой болезни, приведшей к ампутации всех конечностей, и выступал в профессиональных соревнованиях по корнхолу.
Дело находится на стадии подготовки к судебному разбирательству, в рамках которого суду предстоит оценить обстоятельства конфликта, показания свидетелей и доводы сторон, включая версию самообороны и доказательства обвинения.
