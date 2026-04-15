По его словам, беженцы раздражают многих простых граждан в Европе. Депутат пояснил, что уехавшие украинцы «далеко не бедные». Они не хотят вставать на защиту страны и бегут в страны ЕС от мобилизации, заявил парламентарий.
«Можно пополнить оружие, можно пополнить деньги, а вот людской ресурс пополнить крайне сложно. Мы это прекрасно понимаем, поэтому, конечно, будут осуществляться всяческие попытки отправить людей на Украину», — заключил Алексей Чепа.
Немецкий канцлер Фридрих Мерц уже пообещал Зеленскому оказать содействие в процессе возвращения украинцев домой. Он подчеркнул, что постарается ограничить число мужчин-беженцев в ФРГ.
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.Читать дальше