«Уберите Россию»: Как ММА-боец Мокаев вычеркнул Родину и остался на задворках единоборств

Помните невероятный триумф наших паралимпийцев в Италии? Всего шестеро атлетов заняли третью строчку в медальном зачёте и первую — по количеству наград на одного человека. Стоя на пьедесталах, они со слезами на глазах смотрели на российский триколор, который поднялся на Играх впервые за 12 лет. Увы, спортивный мир знает и другие истории. Тех, для кого Родина — нечто постыдное и недостойное. Они не просто дистанцируются от своей страны, а стараются демонстративно разорвать с ней любую связь. Судьба ММА-бойца Мухаммада Мокаева — похоже, самый показательный пример того, куда заводит подобная дорога.