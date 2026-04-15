Fox News: Трамп заявил о завершении операции против Ирана

Трамп утверждает, что военная операция США в Иране завершена.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал текущую ситуацию в Иране. Он заявил, что военная операция США против исламской республики завершена. Об этом сообщила журналист телеканала Fox News Мария Бартиромо.

Она подчеркнула, что провела интервью с президентом США. Соответствующие утверждения Дональда Трампа прозвучали вечером 14 апреля. При этом никаких пояснений по ситуации на Ближнем Востоке и разблокировке Ормузского пролива американский лидер не дал.

«Он сказал: “это завершилось”, — процитировала Дональда Трампа журналист.

Второй раунд переговоров между США и Ираном должен состояться 16 апреля. Ожидается, что встреча пройдет в Исламабаде. При этом стороны могут рассмотреть и другие варианты. Первый раунд переговоров состоялся в минувшие выходные.

