Синдаров заявил, что постарается использовать шансы в матче за шахматную корону

НИКОСИЯ, 15 апреля. /ТАСС/. Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров, одержавший во вторник победу в турнире претендентов за тур до его окончания, пообещал, что постарается использовать свои шансы в предстоящем матче за шахматную корону против нынешнего чемпиона мира индийца Доммараджу Гукеша, хотя и предсказал, что борьба в нем будет напряженной. Об этом он заявил на пресс-конференции по окончании предпоследнего, 13-го тура турнира претендентов, который проходит в гостиничном комплексе Cap St Georges Hotel & Resort на территории муниципалитета Пейя в кипрской провинции Пафос.
Отвечая на вопрос ведущего пресс-конференции, задумывается ли он о том, что после победы на Шахматной олимпиаде 2022 года в составе сборной Узбекистана, а также индивидуального успеха на Кубке мира 2025 года и, наконец, в нынешнем претендентском цикле, остается еще одна, самая главная, цель, которой можно добиться, Синдаров сказал: «Я не хотел много об этом думать. У меня будет матч в конце этого года, и я полагаю, что это будет очень трудный матч».
Узбекский шахматист пояснил, что у Гукеша уже есть опыт участия в матчах на мировое первенство, однако при этом Синдаров обозначил и собственные козыри в предстоящем поединке против индийского гроссмейстера. «У меня есть очень хорошая команда, у меня есть все необходимое для работы, поэтому я постараюсь много работать и использовать свои шансы», — заявил претендент на шахматную корону.
Затронув тему одержанной им досрочной победы в турнире претендентов, Синдаров отметил, что «это был очень долгий турнир, и каждый тур был очень сложным». «Я даже плохо спал последние дни, — добавил узбекский гроссмейстер. — Но сейчас я очень рад тому, что удалось так удачно завершить этот турнир, и спасибо всем — моей семье, моему тренеру, моим секундантам, всем, кто меня поддерживал».
Говоря о намеченном на среду последнем туре турнира претендентов, Синдаров заметил, что турнирная ситуация уже не будет оказывать психологического прессинга на его партию с китайцем Вэй И, и дал понять, что его внимание будет сосредоточено не только на ней, но и на параллельно проходящем турнире претенденток, по итогам которого определится соперница чемпионки мира китаянки Цзюй Вэньцзюнь в предстоящем матче за женскую шахматную корону. «Завтрашняя партия пройдет уже без давления, и я постараюсь поддержать Сару (шахматистку из Казахстана Бибисару Асаубаеву — прим. ТАСС). У нее тоже очень хорошие шансы, так что посмотрим», — заметил победитель мужского турнира претендентов.