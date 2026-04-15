Синдаров заявил, что постарается использовать шансы в матче за шахматную корону

Отвечая на вопрос ведущего пресс-конференции, задумывается ли он о том, что после победы на Шахматной олимпиаде 2022 года в составе сборной Узбекистана, а также индивидуального успеха на Кубке мира 2025 года и, наконец, в нынешнем претендентском цикле, остается еще одна, самая главная, цель, которой можно добиться, Синдаров сказал: «Я не хотел много об этом думать. У меня будет матч в конце этого года, и я полагаю, что это будет очень трудный матч».