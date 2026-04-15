Математически выверенная постановка

На новой сцене «Мастерской Петра Фоменко» идут премьерные показы «Аркадии», одной из лучших пьес Тома Стоппарда.

Остроумные диалоги, любовные коллизии, след лорда Байрона, сюжет, разворачивающийся вокруг научных интересов персонажей: математики, теории хаоса, второго закона термодинамики, истории науки.

Действие происходит в одной и той же комнате, разделенной на две половины. На левой стороне события разворачиваются в 19 веке, на правой — в конце 20 века. Каждая новая сцена из прошлого переплетается с эпизодами из настоящего. Три с половиной часа смешанных чувств — изумления, любопытства, радости, уколов совести за прогулянную в школе математику и какого-то даже родительского беспокойства.

А что, если с 15-летней озорницей и умницей Томасиной Каверли (Екатерина Новокрещенова), доказывающей нам на пальцах закон термодинамики (еще не открытый в ее времена), что-то случится? Да и за ее учителя, молодого интеллектуала Септимуса Ходжа (Федор Малышев) тоже немного страшно — почему он влюблен в манерную и циничную леди Крум? Тревожно, кстати, и за героев, населяющих Сидли-парк в близкие нам 1980-е — ведь писательница Ханна Джарвис (Полина Айрапетова) и ее жених Валентайн Каверли (Дмитрий Рудков) явно под ударом. Тон их диалогов доктором филологии Бернардом Солоуэем (Юрий Буторин) о том, какого зайца в их парке подстрелил Байрон, неуклонно повышается….

Конечно, пьеса, а она основана на труде Джеймса Глика «Хаос: становление новой науки», не сводится к ученым диспутам, главное тут все же то, что происходит между людьми.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Евгений Каменькович, художественный руководитель Театра «Мастерская Петра Фоменко»:

— Секрет математической выверенности спектакля кроется в его подготовке. В постановке нам помогали Курчатовский институт и Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН, благодаря им нам удалось передать научные аспекты.