Как правильно дать и взять в долг в Беларуси даже членам семьи, чтобы не лишиться денег в двойном размере: что изменится при займах в валюте с апреля 2026 года

Изменения в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в Беларуси вступают в силу 23 апреля 2026 года. Одно из новшеств касается правил предоставления денег в долг. С этой даты займы в валюте разрешены только между близким родственникам, и то исключительно для личных, семейных, домашних нужд, но ни в коем случае не на развитие бизнеса.
К близким родственникам относятся супруг (супруга), родители, дети, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки и такие же родственники супруга или супруги.
Нельзя привязывать к валюте не только суммы займов, но также проценты и неустойки.
Юристы отмечают, что при несоблюдении запрета на займ в валюте только для близких родственников, сделка является недействительной, потому что она запрещена законодательством (статья 170 Гражданского кодекса Беларуси). А это значит, что в доход государства взыскивается все полученное сторонами по сделке. Получается, что если долг еще не возвращен, то тот, кто брал в долг, отдаст в бюджет государства двойную сумму своего долга, а если долг возвращен, то каждая из сторон (и тот кто давал деньги и тот кто брал) лишатся суммы в размере займа.
