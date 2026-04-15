15 апреля в календаре: Всемирный день искусства и день защиты от экологической опасности

Если в этот день река выйдет из берегов, то ждите больших трав и раннего покоса. Когда вешний лед по озерам и затонам не тронется, а потонет, год будет тяжелым. К югу тянется клин журавлей — год будет неурожайным и неудачным. Вороны играют в вышине — будет ясная и солнечная погода. Если веской стаи журавлей тянут на север — быть теплу. Если стаи журавлей весной тянут на юг — ожидай холодов с частыми ветрами. Тетерева уходят на ночлег вглубь леса — к ветрам и дождливой погоде. Ворона к ненастью каркает, а ворон — к горю. Если лед на реках тонет, остается на берегу глыбами или не уходит, а на полях зимняя дорога горбом остается — лето будет неурожайное. Если лед не ушел, рыбная ловля будет неудачной. Стаи галок и ворон сулят непогоду. Воронье в вышине играет — погода будет солнечной. Если грачи и галки вьются стаями на высоте, а вниз стрелой опускаются — к дождю, сидят на дороге стайками — к непогоде. Если вешние воды медленно текут — год будет тяжелым. Тетерева ранней весной токуют — холода затянутся. Воробьи расчирикались — день будет солнечным. Голуби разворковались — к теплу. Если полая вода разольется — травы будут большими, а покос — ранним. Торговцы называли 15 апреля «барыш-днем» и старались отметить его весело, чтобы весь год получать хорошую прибыль.