15 апреля в календаре: Всемирный день искусства и день защиты от экологической опасности

Какой сегодня праздник.
День лысых мужчин День кочегара Всемирный день искусства День путешествий налегке Международный день культуры День специалиста по радиоэлектронной борьбе ВС РФ Всемирный день без мобильной связи День защиты от экологической опасности Международный день специалиста по лабораторной диагностике День экологических знаний День микро-волонтёрства Международный день осведомлённости о болезни Помпе Светлая среда Праздник иконы Божией Матери «Ключ разумения» День памяти преподобного Тита Чудотворца Собор Синайских преподобных.
Именины.
Георгий, Григорий, Ефим, Тит.
Тит Ледолом.
В этот день православная церковь отмечает память преподобного Тита Чудотворца, жившего в 9 веке. Прозвище «Ледолом» святой Тит получил в народе из-за того, что в его день окончательно вскрываются реки и озера. За этим процессом принято было внимательно наблюдать: если лед утонет, опустится на дно, то нужно готовиться к сложному году. Если полая вода разольется — можно ждать хороших трав и раннего покоса. А если к Титу лед еще не сошел — значит, рыба нынешней весной будет ловиться плохо. Следили на Тита и за птицами. Если закричит перепел — будет много хлеба и много травы.
Называли этот день также Бесхлебицей. Запасы зерна заканчивались, и люди начинали перебиваться с хлеба на квас. По этому поводу говорили: «Было когда-то всякого жита по лопате, а сейчас дожили — ножки съежили»; «У кого ничего, а у нас и пуще того». Несмотря на тяжелые времена, припасенное на посев зерно не трогали. Это было табу: «Корову продай, а поле добрым семенем засевай»; «Сам голодай, а поле зерном не обделяй».
У торговцев же, напротив, эта дата называлась «барыш-день». Они старались отпраздновать его как можно более шумно — это сулило хорошие прибыли в течение всего года.
Нередко день Тита приходится на период Великого Поста. Этим объясняется множество шуток, присказок и поговорок про Тита. «Наш Тит и в пост блудит»; «Пьяный Тит псалмы твердит»; «У нашего Тита и пито, и бито», — вот только некоторые из них.
События.
1795 год — подписан Манифест о присоединении к России Литвы.
1900 год — на Парижской выставке представлен Каслинский чугунный павильон.
1912 год — в водах Атлантического океана затонул пассажирский лайнер «Титаник».
1924 год — в США создан первый в мире атлас автомобильных дорог.
1951 год — в Лондоне состоялся первый конкурс красоты «Мисс Мира» (18+).
1955 год — в США открылся первый ресторан «Макдоналдс».
1956 год — в Москве открылся театр «Современник».
1989 год — в Шеффилде во время футбольного матча погибли 96 зрителей.
1993 год — стартовали Общероссийские дни защиты от экологической опасности, ставшие сегодня ежегодной экологической акцией.
2005 год — с космодрома Байконур запущен космический корабль «Союз ТМА-6».
2010 год — президент Киргизии Курманбек Бакиев сложил с себя полномочия.
2013 год — террористический акт на Бостонском марафоне.
2019 год — разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери, приведший к обрушению крыши и шпиля.
В этот день родились.
Леонардо да Винчи (1452 — 1519 г.), итальянский художник, ученый, изобретатель, «универсальный» гений эпохи Возрождения.
Екатерина I (1684 — 1727 г.), российская императрица (1725−1727), вторая жена Петра I.
Леонард Эйлер (1707 — 1783 г.), швейцарский, немецкий и российский математик, механик, физик, академик.
Теодор Руссо (1812 — 1867 г.), французский художник-пейзажист, основатель барбизонской школы.
Эмиль Дюркгейм (1858 — 1917 г.), французский социолог, один из создателей социологии как самостоятельной науки.
Джеймс Джеффрис (1875 — 1953 г.), американский профессиональный боксер.
Николай Гумилев (1886 — 1921 г.), русский поэт, создатель школы акмеизма, литературный критик, путешественник.
Николай Семёнов (1896 — 1986 г.), советский химик, один из основоположников химической физики, Нобелевский лауреат.
Аршил Горки (1904 — 1948 г.), американский художник, один из основателей «абстрактного сюрреализма».
Ким Ир Сен (1912 — 1994 г.), корейский политический деятель, основатель и первый глава Северной Кореи.
Георгий Береговой (1921 — 1995 г.), советский летчик-космонавт, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
Борис Стругацкий (1933 — 2012 г.), советский и российский писатель-фантаст, сценарист, переводчик.
Клаудия Кардинале (1938 — 2025 г.), итальянская актриса, общественный деятель.
Роман Балаян (1941 г.), советский и украинский кинорежиссер, сценарист, продюсер, Народный артист Украины.
Алла Пугачёва (1949 г.), советская и российская эстрадная певица.
Сергей Пускепалис (1966 −2022), советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, заслуженный артист РФ.
Алексей Потехин (1972 г.), российский музыкант, певец, продюсер, бывший участник группы «Руки Вверх!».
Илья Ковальчук (1983 г.), российский хоккеист, олимпийский чемпион (2018), чемпион мира.
Эмма Уотсон (1990 г.), британская актриса, фотомодель.
Народные приметы.
Если в этот день река выйдет из берегов, то ждите больших трав и раннего покоса. Когда вешний лед по озерам и затонам не тронется, а потонет, год будет тяжелым. К югу тянется клин журавлей — год будет неурожайным и неудачным. Вороны играют в вышине — будет ясная и солнечная погода. Если веской стаи журавлей тянут на север — быть теплу. Если стаи журавлей весной тянут на юг — ожидай холодов с частыми ветрами. Тетерева уходят на ночлег вглубь леса — к ветрам и дождливой погоде. Ворона к ненастью каркает, а ворон — к горю. Если лед на реках тонет, остается на берегу глыбами или не уходит, а на полях зимняя дорога горбом остается — лето будет неурожайное. Если лед не ушел, рыбная ловля будет неудачной. Стаи галок и ворон сулят непогоду. Воронье в вышине играет — погода будет солнечной. Если грачи и галки вьются стаями на высоте, а вниз стрелой опускаются — к дождю, сидят на дороге стайками — к непогоде. Если вешние воды медленно текут — год будет тяжелым. Тетерева ранней весной токуют — холода затянутся. Воробьи расчирикались — день будет солнечным. Голуби разворковались — к теплу. Если полая вода разольется — травы будут большими, а покос — ранним. Торговцы называли 15 апреля «барыш-днем» и старались отметить его весело, чтобы весь год получать хорошую прибыль.
