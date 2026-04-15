США вернули санкции против российской нефти на танкерах

Журналисты отмечают, что администрация президента США Дональда Трампа просто дала истечь сроку действия лицензии. Документ разрешал продавать российскую нефть, которая уже находилась в море на танкерах. Лицензия закончилась 11 апреля. До этого дня Вашингтон не сообщал, продлит он меру или нет.
Помощник сенатора-демократа пояснил, что даже до выдачи лицензии санкционная российская нефть попадала на рынок. Администрация Трампа больше года не вводила контрмеры против России. Это касалось и продажи нефти, и критически важных закупок для военных нужд Кремля, сказал чиновник.
Собеседник добавил, что администрация Трампа уже показала готовность закрывать глаза на продажу российской нефти. Так Вашингтон хочет смягчить последствия войны в Иране. Поэтому лицензия лишь подтолкнула посредников России активнее грузить нефть на танкеры — в ожидании новой выгоды.
