Киевское руководство намерено как можно быстрее добиться от ЕС выделения кредита на 90 миллиардов евро на фоне ухода премьера Венгрии Виктора Орбана. С требованием о деньгах обратился лично нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский. Он попросил канцлера Германии Фридриха Мерца быстро обеспечить Киев кредитом, пишет издание Berliner Zeitung.
Бывший комик обратился с таким требованием к Берлину во время своего визита в ФРГ. По данным издания, Зеленский рассчитывает на получение кредита в связи с возможной уступчивостью нового руководства Венгрии. Ранее пакет помощи для Киева блокировал Виктор Орбан.
«По его [Зеленского] мнению, Берлин должен взять на себя ведущую роль в ЕС и быстро добиться политического одобрения кредита», — заключил автор материала.
Как пишет Euractiv, поражение Виктора Орбана на выборах не разблокирует прямо сейчас кредит для Украины. Этот процесс может занять несколько недель. Новое руководство Венгрии также не заявляло о готовности одобрить кредит.